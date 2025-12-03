Кличко вручив нагороди від столиці захисникам і захисницям до Дня ЗСУ

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня ЗСУ нагородив військових та ветеранів від столичної громади. Він також розповів, яку підтримку можуть отримати захисники від міста.

"Напередодні Дня Збройних сил України, який відзначатимемо 6 грудня, вручив захисникам та захисницям нагороди від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава". У мерії зібралися бійці, які щойно повернулися з передової, або пройшли пекло полону, або отримали важкі поранення та відновлюються", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що Київ постійно допомагає воїнам, які б’ються на фронті, а також ветеранам.

"Цього року на підтримку сил оборони та безпеки столиця виділила з бюджету 12 млрд грн. Різним бригадам від громади міста відправили понад 57 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку. Постійно зустрічаюсь з ветеранами. Розумію, наскільки складно їм повертатися до цивільного життя. Столична влада робить все, щоб реагувати на їхні запити швидко й ефективно. Для цього працює програма "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України", на яку в 2025-му спрямували понад 1 млрд грн", - повідомив Кличко.

Крім того, за його словами, на запит ветеранської спільноти столиця запроваджує нові послуги. Наприклад, компенсацію на переоблаштування авто чи житла для ветеранів з інвалідністю, компенсацію за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо.

Також у столиці працює єдине вікно для допомоги - Київ Мілітарі Хаб. Цей центр опрацював вже понад 40 тисяч звернень від ветеранів та їхніх родин. Вони отримують допомогу з документами, навчанням, працевлаштуванням та вирішенням інших життєвих питань, повідомив Віталій Кличко.

Кличко вручив нагороди від столиці захисникам і захисницям до Дня ЗСУ

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня ЗСУ нагородив військових та ветеранів від столичної громади. Він також розповів, яку підтримку можуть отримати захисники від міста.

"Напередодні Дня Збройних сил України, який відзначатимемо 6 грудня, вручив захисникам та захисницям нагороди від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава". У мерії зібралися бійці, які щойно повернулися з передової, або пройшли пекло полону, або отримали важкі поранення та відновлюються", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що Київ постійно допомагає воїнам, які б’ються на фронті, а також ветеранам.

"Цього року на підтримку сил оборони та безпеки столиця виділила з бюджету 12 млрд грн. Різним бригадам від громади міста відправили понад 57 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку. Постійно зустрічаюсь з ветеранами. Розумію, наскільки складно їм повертатися до цивільного життя. Столична влада робить все, щоб реагувати на їхні запити швидко й ефективно. Для цього працює програма "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України", на яку в 2025-му спрямували понад 1 млрд грн", - повідомив Кличко.

Крім того, за його словами, на запит ветеранської спільноти столиця запроваджує нові послуги. Наприклад, компенсацію на переоблаштування авто чи житла для ветеранів з інвалідністю, компенсацію за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо.

Також у столиці працює єдине вікно для допомоги - Київ Мілітарі Хаб. Цей центр опрацював вже понад 40 тисяч звернень від ветеранів та їхніх родин. Вони отримують допомогу з документами, навчанням, працевлаштуванням та вирішенням інших життєвих питань, повідомив Віталій Кличко.