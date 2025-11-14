Інтерфакс-Україна
13:35 14.11.2025

ДШВ: Мирноград – під контролем українських військових

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України заявив про контроль українських військових над н.п.Мирноград у Донецькій області та повідомив про знищення російського прапора на території шахти "Мирноградвугілля".

"Вчора російські окупанти використали тактику флагоштоків та вивісили свою трикольорову ганчірку на території шахти "Мирноградвугілля", що на південно-східних околицях Мирнограду. Таким чином, росіяни спробували здійснити інформаційно-психологічний тиск на оборонців Покровської агломерації та створити ілюзію повноцінного перебування у місті", - йдеться у повідомленні.

У ДШВ також наголосили на відсутність можливості окупантів там закріпитися.

Як зазначили у корпусі, "російська ганчірка" провисіла не більше доби.

"Бійці 38-ї бригади морської піхоти знищили ворожий прапор FPV-дроном. Двох ворожих піхотинців, які вивішували триколор, – виявили та ліквідували", - заявили у ДШВ.

У ЗСУ підкреслили, що загалом ситуація у Мирнограді складна.

"Росіянам вдається періодично невеликими групами по 1-2 особи проникати у місто. Але наші військові в результаті злагоджених пошуково-ударних дій знищують окупантів.

Оборона Мирнограду – триває", - йдеться у повідомленні.

У дшв також опублікували відео з кадрами "збиття російської ганчірки на території шахти "Мирноградвугілля"

