17:00 22.12.2025

7 КШР з початку грудня знищив 2636 російських БПЛА

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ продовжує тримати оборону Покровської агломерації, повідомляє командування корпусу.

Як зазначається в повідомленні в телеграм-каналі, у період з 1 грудня по 21 грудня бійці 7 КШР ліквідували 810 окупантів.

Крім того, за цей же період військові збили та посадили 2636 БПЛ різних типів, знищили та уразили 129 одиниць авто- і мототехніки, а також 19 НРК, 8 бойових броньованих машин та 2 танки.

