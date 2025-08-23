Інтерфакс-Україна
Події
19:12 23.08.2025

ЗСУ та РДК відбили штурм на Донеччині й взяли в полон 16 російських військових

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські військові разом з Російським добровольчим корпусом (РДК) зупинили спробу штурму російських окупантів на Донеччині та взяли в полон 16 військовослужбовців РФ, повідомляє головне управління розвідки при Міноборони України.

"У спільній операції підрозділи Російський Добровольчий Корпус та "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців.

Серед них – "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про нібито захоплення українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове, зазначили в розвідці.

 

Теги: #гур #донецька #штурм

