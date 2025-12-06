У Слов'янську шестеро постраждалих внаслідок скинутої ворогом авіабомби

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

У Слов'янську Донецької області шестеро постраждалих внаслідок скинутої ворогом авіабомби, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

"6 людей поранені внаслідок удару по Слов'янську", - написав він у телеграмі.

За його словами, в суботу ввечері росіяни скинули на місто авіабомбу, поранили шістьох людей від 38 до 69 років.

Також пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 нежитлові будівлі і 6 автівок.