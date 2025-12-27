Сили оборони відбили механізований штурм росіян поблизу Добропілля

Сили оборони України відбили механізований штурм російських військ у напрямку Добропілля Донецької області та уразили 12 одиниць бронетехніки, повідомила пресслужба Національної гвардії України "Азов".

"Чергова невдала спроба прориву окупантів в напрямку Добропілля. 1 танк, 9 МТЛБ, БРЕМ, 4 квадроцикли і мостоукладач. Рух відразу по декількох маршрутах. І чергове знищення ворожих бронегруп", - йдеться у дописі.

Залишки особового складу російського війська знищуються просто зараз, підкреслили військові.

У пресслужбі зазначили, що уражені сьогодні 12 одиниць бронетехніки ворога – це лише частина його втрат на Добропільському напрямку.

