Громади і регіони виділили 47 млрд грн на підтримку Сил оборони - заступник керівника ОП

Громади і регіони станом на листопад 2025 року виділили на підтримку Сил оборони та безпеки пакет підтримки у розмірі 47 млрд грн, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

"На рівні ОВА та громад прийняті відповідні оперативні рішення, котрі дозволили вже профінансувати майже 90% видатків, що становить понад 41 млрд грн. Це те, що вже допомагало і продовжує допомагати міцно стояти нашим захисникам по всій лінії фронту", - написав він у телеграмі.

За його словами, це кошти платників податків, які спрямовані на пріоритетний напрямок.

Він уточнив, що в окремих регіонах видатки на підтримку Сил оборони та безпеки сягають 40% від обласного бюджету та 30% від загального обсягу бюджетів громад і обласного центру.

"Це суттєве фінансування, яке демонструє поточні пріоритети на місцях. Дякуємо платникам податків за довіру та стійкість, керівникам ОВА – за ефективну координацію і консолідацію зусиль громад у регіонах, депутатському корпусу в областях та громадах – за державницьку позицію, вчасні рішення й пріоритети", - написав заступник керівника ОП.

Джерело: https://t.me/zakarpatskaODA/13742