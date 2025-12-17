Інтерфакс-Україна
22:51 17.12.2025

Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026 рік із $800 млн для України

У середу Сенат США схвалив законопроект про оборонну політику на 2026 р. на $900 млрд, який передбачає виділення $800 млн Україні, і надіслав його на підпис президенту, повідомляє CBS News.

Документ підтримали 77 сенаторів, проти виступили 20 парламентарі. Згідно із ним, оборонний бюджет США у 2026 році становитиме $901 млрд.

Законопроект передбачає підвищення заробітної плати на 3,8% для всіх військовослужбовців.

Також передбачено $800 млн допомоги Україні в межах "Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Упродовж наступних двох років Києву виділятиметься по $400 млн США. Ці кошти будуть спрямовані компаніям США за постачання озброєння для Збройних сил України.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/senate-passes-ndaa-defense-bill-trump/

Теги: #сенат #оборона #бюджет

