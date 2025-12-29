Інтерфакс-Україна
Події
08:18 29.12.2025

У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, п’ятеро поранені

1 хв читати
У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, п’ятеро поранені

У Донецькій області за 28 грудня внаслідок російських обстрілів загинула одна цивільна особа та ще п’ятеро зазнали поранень.

"росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Слов'янську. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", — повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він уточнив, що загальна кількість жертв російських обстрілів на Донеччині подана без урахування міст Маріуполь та Волноваха.

 

Теги: #донецька #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 28.12.2025
Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

08:08 28.12.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 160 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 160 бойових зіткнень

04:26 27.12.2025
Сили оборони відбили механізований штурм росіян поблизу Добропілля

Сили оборони відбили механізований штурм росіян поблизу Добропілля

08:19 26.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 121 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 121 бойове зіткнення

08:59 25.12.2025
ДСНС: За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинув мирний житель, 14 постраждали, ліквідовано чотири пожежі

ДСНС: За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинув мирний житель, 14 постраждали, ліквідовано чотири пожежі

08:45 25.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 151 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 151 бойове зіткнення

19:28 24.12.2025
ЮНІСЕФ передав на Донеччину 14 генераторів та генераторних комплексів великої потужності – ОВА

ЮНІСЕФ передав на Донеччину 14 генераторів та генераторних комплексів великої потужності – ОВА

15:24 24.12.2025
Голова Нацполіції: За рік з Донеччини і Харківщини евакуювали понад 10 тис. цивільних, зокрема майже 2 тис. дітей

Голова Нацполіції: За рік з Донеччини і Харківщини евакуювали понад 10 тис. цивільних, зокрема майже 2 тис. дітей

08:21 24.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 126 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 126 бойових зіткнень

20:10 23.12.2025
Сили оборони контролюють північну частину Покровська, в центрі блокується просування противника – УВ "Схід"

Сили оборони контролюють північну частину Покровська, в центрі блокується просування противника – УВ "Схід"

ВАЖЛИВЕ

РФ не погодилася на зупинення вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

Трамп: Питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%

Зеленський планує обговорити з Трампом стратегію наближення миру

Зеленський прибув у Мар-а-Лаго

ОСТАННЄ

Китай розпочав масштабні військові навчання з бойовими стрільбами поблизу Тайваню — ЗМІ

Мелоні: Саме від Росії залежить готовність до припинення бойових дій

Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 114 од. спецтехніки - Генштаб

Британія та Німеччина підписали контракт на постачання сучасної артилерії на $70 млн

29 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Одещина отримала гуманітарну допомогу від румунської лікарні за сприяння посольства України - МЗС

У Фінляндії шторм "Ханнес" залишив без електроенергії понад 115 тис. домогосподарств - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 186 ворожих атак - Генштаб

Одна людина загинула, ще 13 постраждали в ДТП за участі маршрутки на трасі Київ–Харків на Київщині

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих в Парижі у січні та повідомив про окрему розмову із Зеленським після його зустрічі з Трампом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА