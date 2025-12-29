У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, п’ятеро поранені

У Донецькій області за 28 грудня внаслідок російських обстрілів загинула одна цивільна особа та ще п’ятеро зазнали поранень.

"росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Слов'янську. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", — повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він уточнив, що загальна кількість жертв російських обстрілів на Донеччині подана без урахування міст Маріуполь та Волноваха.