Інтерфакс-Україна
Події
08:16 16.12.2025

Стармер зазначив, що Коаліція охочих підготувала плани з посилення обороноздатності України — ЗМІ

1 хв читати
Коаліція охочих підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та можливого розміщення військ на її території, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, відповідаючи на запитання голів комітетів у Палаті громад, повідомляє APA.

"У межах Коаліції охочих ми мали політичний процес за участі лідерів країн, а також військовий процес за участі військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани для забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для посилення власних спроможностей України. Наразі ми маємо військовий план для кожного з цих напрямів. За необхідності це включає розгортання наземних сил", — сказав Стармер.

За його словами, в межах коаліції відбувалися як політичні консультації за участі лідерів країн, так і військове планування за участі відповідних фахівців.

 

Теги: #підтримка #британія #оборона #коаліція

