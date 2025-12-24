Інтерфакс-Україна
20:15 24.12.2025

На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

Станом на 20.00 24 грудня відомо про 5 постраждалих внаслідок ворожих атак Сумщини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"І навіть у день перед Різдвом на Сумщині ворог не припиняє обстрілів, а продовжує цинічно атакувати мирних мешканців регіону. Станом на цю годину маємо, на жаль, п’ятьох постраждалих. (...) Двоє – лікуються амбулаторно, решта – госпіталізовані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - написав він у Телеграмі.

За даними ОВА, росіяни атакували цивільні автівки у Шосткинському, Сумському та Конотопському районах, а по Охтирщині завдали ракетного удару. Триває ліквідація наслідків атак.

"Серед постраждалих – неповнолітня дівчина. Вона перебувала в автівці у Піщанському старостаті, коли ворожий безпілотник поцілив у транспорт", - додав Григоров .

Раніше вже повідомлялося про цей випадок з посиланням на прокуратуру.

Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, у середу у Ковпаківському районі ворог завдав удару безпілотником по об'єкту інфраструктури. Постраждалих серед мешканців та пошкоджень прилеглих житлових будівель немає.

 

