11:59 04.12.2025

Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

Київська міська рада у четвер має ухвалити зміни до цільової програми "Підтримка киян — Захисників та Захисниць", зокрема збільшити її фінансування ще майже на 800 млн грн, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Мер зазначив, що у цих коштах, зокрема, передбачена можливість надання матеріальної допомоги на компенсацію за придбання жіночого бронежилета.

"Сьогодні в Збройних силах України служать понад 70 тисяч жінок. Понад 5 тисяч із них виконують бойові завдання на передовій. Запит щодо бронежилетів ми отримали від жінок ЗСУ", - написав мер у повідомленні у Телеграмі.

Кличко також повідомив, що передбачається збільшення видатків на надання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам з інвалідністю та підтримку студентів – Захисників та Захисниць.

"Також йдеться про збільшення видатків на надання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи. Та особам з інвалідністю 1 та 2 груп, які отримали тяжкі поранення або каліцтва захищаючи Україну. Передбачене і збільшення матеріальної допомоги киянам студентам-захисникам та захисницям. А саме – на часткову оплату навчання у закладах вищої освіти", - заявив мер.

Кличко впевнений, що депутати Київради підтримають цей проєкт рішення.

