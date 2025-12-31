Інтерфакс-Україна
Події
10:03 31.12.2025

7-й корпус ДШВ: Покровськ - стоїть, Мирноград - стоїть, Гришине - стоїть, стоїмо ми - стоїть Україна

Сили оборони Покровської агломерації продовжують захищати Покровськ, Мирноград та Гришине на Донеччині, повідомляє пресслужба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ).

"Оборонці Покровської агломерації передають вітання всім українцям і твердо демонструють: Покровськ — стоїть. Мирноград — стоїть. Гришине — стоїть. Стоїмо ми — стоїть Україна",- йдеться у дописі пресслужби корпусу у телеграм-каналі у середу.

Повідомлення супроводжується відео українських бійців з жовто-блакитними стягами на відповідних локаціях.

"Вистояли у 2025-му — переможемо у 2026-му!", - додали у корпусі.

"2025-й — рік стійкості. Проводжаємо його з упевненістю: як би ворог не тиснув — ми не здалися. За цей рік ми стали сильнішими. Мудрішими. Розсудливішими", - наголосили у 7-му корпусі ДШВ.

