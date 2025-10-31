Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає
Ситуація на Покровському напрямку залишається складною, на цьому напрямку ворог зосередив 170 тис. особового складу, але оточення немає, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"…Ситуація на Покровську - вона складна… Ви знаєте, що в цьому напрямку 170 тисяч зосереджено ворогів. Це дуже багато. І на ранок я розмовляв з головкомом, змін на Покровському немає", - сказав Зеленський під час на брифінгу у п’ятницю.
За словами президента, ЗСУ продовжують знищувати ворога на цьому напрямку. Водночас, він зауважив, що за Покровськ йде "серйозна битва", оскільки російське керівництво поставило завдання взяти місто.
Глава держави уточнив, що в Покровську немає оточення, Сили оборони контролюють ситуацію.
"Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація з ворогами. Пам'ятаєте ситуацію з Курською операцією? Пам'ятаєте інформаційно, як це все було? Дуже багато різного. Що в нас 5 чи 8 тисяч, вони сказали, в оточенні. Що було брехнею", - додав він.