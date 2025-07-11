Інтерфакс-Україна
Події
17:01 11.07.2025

Паліса: Україна розраховує на партнерів, проте має план "Б"

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Україна розраховує на партнерів, але все одно продовжить боротьбу, якщо якогось виду допомоги не стане, заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"Ми розраховуємо на підтримку партнерів і союзників. Це для нас дуже важливо. Але навіть якщо в якийсь момент певний вид допомоги буде зупинено, у нас є план "Б", і ми все одно продовжимо боротьбу", - сказав він в інтерв'ю азербайджанському агентству Report.

За його словами, Україна розглядає ризики припинення певних видів допомоги і готується до цього.

Паліса запевнив, що зараз майже половина усього, що потрібно Україні на фронті, виробляється всередині країни спільно з країнами-партнерами. Крім того, держава має багато технологій, які зараз знаходяться на стадії завершення, і вони скоро проявлять себе у роботі.

"І ми далі готові нарощувати ці обсяги. Я впевнений, що найближчим часом Україна обов'язково здивує світ і не один раз", - зазначив він.

Також Паліса підкреслив, що Україна продовжує роботу над захистом повітряного простору, над комплексами різної дальності. Це б, за його словами, гарантувало нашу територію від повітряного терору Росії - від ударних БПЛА, балістичних чи крилатих ракет. "Україна спрямовує великі зусилля в область розробки власних ЗРК і працює над ефективним рішенням щодо збиття російської балістики, аеробалістики, гіперзвукових ракет, а також способом для знищення "Шахедів", — заявив Паліса.

"У нас уже є чимало технологічних рішень, які на стадії завершення, і найближчим часом ми їх побачимо в роботі. Є й рішення, які пройшли успішне бойове випробування, використовувалися для виконання реальних завдань в умовах хитрих задумок противника", - додав він.

 

Теги: #паліса #офіс_президента

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