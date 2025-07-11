Паліса: Україна розраховує на партнерів, проте має план "Б"

Україна розраховує на партнерів, але все одно продовжить боротьбу, якщо якогось виду допомоги не стане, заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"Ми розраховуємо на підтримку партнерів і союзників. Це для нас дуже важливо. Але навіть якщо в якийсь момент певний вид допомоги буде зупинено, у нас є план "Б", і ми все одно продовжимо боротьбу", - сказав він в інтерв'ю азербайджанському агентству Report.

За його словами, Україна розглядає ризики припинення певних видів допомоги і готується до цього.

Паліса запевнив, що зараз майже половина усього, що потрібно Україні на фронті, виробляється всередині країни спільно з країнами-партнерами. Крім того, держава має багато технологій, які зараз знаходяться на стадії завершення, і вони скоро проявлять себе у роботі.

"І ми далі готові нарощувати ці обсяги. Я впевнений, що найближчим часом Україна обов'язково здивує світ і не один раз", - зазначив він.

Також Паліса підкреслив, що Україна продовжує роботу над захистом повітряного простору, над комплексами різної дальності. Це б, за його словами, гарантувало нашу територію від повітряного терору Росії - від ударних БПЛА, балістичних чи крилатих ракет. "Україна спрямовує великі зусилля в область розробки власних ЗРК і працює над ефективним рішенням щодо збиття російської балістики, аеробалістики, гіперзвукових ракет, а також способом для знищення "Шахедів", — заявив Паліса.

"У нас уже є чимало технологічних рішень, які на стадії завершення, і найближчим часом ми їх побачимо в роботі. Є й рішення, які пройшли успішне бойове випробування, використовувалися для виконання реальних завдань в умовах хитрих задумок противника", - додав він.