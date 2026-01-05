Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України.

Відповідний документ №14/2026 оприлюднено на сайті президента України у понеділок, 5 січня.

Як повідомлялося раніше в цей день, Зеленський після зустрічі з Кислицею повідомляв, що він буде призначений першим заступником керівника Офісу. Кислиця раніше працював першим заступником міністра закордонних справ України.

Президент зазначив, що Кислиця в Офісі президента буде займатися дипломатичною роботою, а саме забезпеченням комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвитком двосторонньої роботи й синхронізацією із системою МЗС.