Інтерфакс-Україна
Події
15:01 07.01.2026

Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

1 хв читати
Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

Кандидатура на посаду заступника керівника ОП, який би відповідав за економічний блок, наразі відсутня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Поки що такої кандидатури немає", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо того, хто відповідатиме за економіку в оновленій структурі Офісу президента.

Водночас Зеленський зазначив, що наразі цей напрямок підсилено фаховими радницями, які курують ключові вектори.

"Передусім у мене є дві радниці. Оксана Маркарова, яка відповідатиме за окремі проєкти щодо відновлення України. І Христя Фріланд, яка буде відповідати за питання інвесторів і економічні питання, що стосуються заступника саме по економіці", - пояснив президент.

Як повідомлялося, на сайті голови держави опубліковано відповідний указ від 5 січня щодо призначення спецпредставниці Канади з питань відбудови України, ексміністерки фінансів Канади Христі Фріланд радницею президента України з питань економічного розвитку.

Також на початку грудня 2025 року Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником президента України з питань відбудови України та інвестицій оприлюднено на сайті Офісу президента України. В повідомленні на сайті зазначається, що нещодавно Оксана Маркарова завершила каденцію надзвичайного та повноважного посла України в США (2021–2025 рр.) та представника України в Організації американських держав.

Теги: #офіс_президента #посада #зеленський #кандидат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:13 07.01.2026
Зеленський щодо того, чи він розглядає Д. Кулебу на нову посаду: не скажу

Зеленський щодо того, чи він розглядає Д. Кулебу на нову посаду: не скажу

15:57 07.01.2026
Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

15:54 07.01.2026
Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

15:52 07.01.2026
Буданов буде займатися питанням обмінів військовополонених – Зеленський

Буданов буде займатися питанням обмінів військовополонених – Зеленський

15:43 07.01.2026
Зеленський хотів би повторення США операції з Мадуро щодо Кадирова, щоб Путін задумався

Зеленський хотів би повторення США операції з Мадуро щодо Кадирова, щоб Путін задумався

15:30 07.01.2026
Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

15:22 07.01.2026
Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

15:14 07.01.2026
В Україну не надходили нові системи ППО від США, постачання ракет до них хочемо прискорити – Зеленський

В Україну не надходили нові системи ППО від США, постачання ракет до них хочемо прискорити – Зеленський

14:48 07.01.2026
Зеленський: ми обговорюємо з нашими партнерами перемовини і де вони можуть бути

Зеленський: ми обговорюємо з нашими партнерами перемовини і де вони можуть бути

14:36 07.01.2026
Зеленський поінформував архієпископа Кіпру про зусилля для досягнення миру

Зеленський поінформував архієпископа Кіпру про зусилля для досягнення миру

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

В Україну не надходили нові системи ППО від США, постачання ракет до них хочемо прискорити – Зеленський

ОСТАННЄ

Ветеран-оператор РЕБ може застосувати свої військові компетенції як інженер радіочастотних систем і спеціаліст із телекомунікацій - Мінветеранів

У міністра спорту Бідного 15 радників на громадських засадах

Львівська ОВА терміново перевірить готовність об’єктів критичної інфраструктури працювати в кризових умовах – Козицький після заяв Садового

Мінрозвитку попереджає про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах

Американський десант захопив танкер "тіньового флоту" РФ Marinera - ЗМІ

ДБР затримало військового РТЦК Івано-Франківщини за побиття військовозобов'язаних

Мережко: декларації з Парижа — важливий сигнал, але Кремль може відкинути "мирний план"

Видавництво Vivat відкрило 20 книгарню

УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

Освітній омбудсмен про проросійську підпільну школу в Києві: з’ясовуємо обставини та надано їм правову оцінку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА