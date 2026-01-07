Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

Кандидатура на посаду заступника керівника ОП, який би відповідав за економічний блок, наразі відсутня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Поки що такої кандидатури немає", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо того, хто відповідатиме за економіку в оновленій структурі Офісу президента.

Водночас Зеленський зазначив, що наразі цей напрямок підсилено фаховими радницями, які курують ключові вектори.

"Передусім у мене є дві радниці. Оксана Маркарова, яка відповідатиме за окремі проєкти щодо відновлення України. І Христя Фріланд, яка буде відповідати за питання інвесторів і економічні питання, що стосуються заступника саме по економіці", - пояснив президент.

Як повідомлялося, на сайті голови держави опубліковано відповідний указ від 5 січня щодо призначення спецпредставниці Канади з питань відбудови України, ексміністерки фінансів Канади Христі Фріланд радницею президента України з питань економічного розвитку.

Також на початку грудня 2025 року Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником президента України з питань відбудови України та інвестицій оприлюднено на сайті Офісу президента України. В повідомленні на сайті зазначається, що нещодавно Оксана Маркарова завершила каденцію надзвичайного та повноважного посла України в США (2021–2025 рр.) та представника України в Організації американських держав.