Буданов: Прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Кирило Буданов прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс глави держави.

"Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави", - написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Буданов подякував президентові України за довіру та всій команді Головного управління розвідки Міністерства оборони України за спільну роботу.

"Дякую всім бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу. Нам далі робити своє – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України! Вистоїмо!" – йдеться у повідомленні.