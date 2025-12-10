Темпи просування окупантів у 2025 році зросли на 22% порівняно з 2024-м, але їх ресурси не безмежні, – ISW

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська окупували 0,77% території України (4669 кв км) з початку 2025 року, що на 12% більше, ніж на весь 2024 рік (4168 кв км), або на 22%, ніж за такий самий проміжок 2024 року, свідчать дані американського Інститутут дослідження війни (ISW).

"Дані Генерального штабу України свідчать про те, що російські війська за цей час зазнали втрат у 391 270 осіб – або близько 83 на квадратний кілометр… Малоймовірно, що просування росіян буде швидшим у найближчій та середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

В ISW зазначають, що поле бою, де домінують дрони, позбавляє російські війська можливості вести маневрену війну в необхідних для швидкого просування оперативного рівня масштабах. "Українські засоби захисту на основі дронів мають деякі вразливості (наприклад, погодні фактори), які російські війська змогли використати для досягнення тактично значних просувань, але українські засоби захисту від дронів загалом позбавили російські війська можливості використовувати броньовану техніку та проводити механізований маневр і змусили російські війська виконувати виснажливі піхотні місії. Ця рівновага навряд чи швидко зміниться, якщо не відбудуться раптові зміни у фундаментальних технологіях та оперативних концепціях, що лежать в основі поточної війни в Україні", - пишуть аналітики Інституту.

При цьому наголошується, що ресурси РФ не безмежні, а російське керівництво стикається зі складними моментами прийняття рішень щодо стратегічної підтримки генерування російських сил. "ISW оцінила у лютому 2025 року, що Росія, ймовірно, зіткнеться з низкою матеріальних, людських та економічних проблем у наступні 12-18 місяців, оскільки зростаючі витрати на війну з часом зростатимуть… Путін, ймовірно, готується спробувати компенсувати майже вичерпання добровільного набору Росією у 2026 році, мобілізуючи елементи стратегічного резерву Росії для підтримки бойових операцій в Україні. Однак Кремль навряд чи проведе разову масштабну мобілізацію наразі та, найімовірніше, наполегливо набиратиме резервістів на постійній основі", - йдеться в матеріалі.

ISW продовжує оцінювати, що російська кампанія з військового захоплення частини Донецької області, включаючи сильно укріплений фортечний пояс України, який наразі контролюють Сили оборони, може тривати не менше двох-трьох років та "призведе до складних і дороговартісних битв, які РФ може бути не в змозі витримати".

"Зусилля Росії щодо когнітивної війни спрямовані на те, щоб підштовхнути Україну та Захід до передачі цієї добре захищеної території Росії без бою, що дозволить Росії уникнути витрат значної кількості часу та ресурсів на спроби захоплення її на полі бою. Передача Донецької області Росії також створить умови для поновлення Росією агресії проти України з більш вигідних позицій у обраний нею час, особливо враховуючи, що Путін та інші кремлівські чиновники продовжують вказувати на те, що їхня довгострокова стратегічна мета контролю над усією Україною, а не лише над її південними та східними регіонами, залишається незмінною", - повідомляється на сайті Інституту.

Як повідомлялося, війська РФ захопили у 2024 році 4168 кв км, здебільшого поля і невеликі поселення в Україні та Курській області РФ, що коштувало їм втрат понад 420 тис. осіб у 2024 році. У ISW тоді зазначали, що при збереженні темпів просування 2024 року російським військам знадобиться більше ніж два роки, щоб захопити решту Донецької області, і то лише в разі, якщо ЗСУ не проведуть жодних суттєвих контратак.

У вересні 2025 року Інститут повідомляв, що російські війська взяли контроль над приблизно 2346 кв. км української території та захопили 130 населених пунктів за півроку з 1 березня по 30 серпня.