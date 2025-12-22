Темпи просування окупантів на тижні різко зросли, найбільше в районі Сіверська та Гуляйполя – DeepState

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 153,66 кв км протягом минулого тижня з ранку 15 грудня станом на ранок 22 грудня, що є максимальним показником у поточному році і на 86% більше, ніж позаминулого тижня, коли ворог зайняв 82,72 кв. км, а також на 13% більше, ніж у середині листопада, коли ворог швидко просувався в напрямку міста Гуляйполе Запорізької області, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому на гуляйпільскому напрямку, де в середині грудня просування окупантів майже зупинилося, противник знов просунувся, підійшовши до околиць Гуляйполя зі сходу і півдня. Противник захопив там 31,51 кв км на минулому тижні, тоді як на позаминулому – лише 2,67 кв км.

Але найбільше окупанти захопили на сіверському напрямку, збільшивши площу окупації за тиждень на 103,12 кв км. Позаминулого тижня на часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках разом узятих на сході та півночі Донецької області ворог захопив лише 22,31 кв км.

Натомість противник знизив темпи просування на покровському напрямку на заході Донецької області до 14,89 кв км на минулому тижні, а на сусідньому добропільському просування зупинилося, тоді як на позаминулому тижні на покровському та добропільському напрямках разом ворог захопив 49,87 кв км.

Також ворог захопив минулого тижня лише 4,14 кв км на лиманському напрямку на півночі Донецької області, сусідньому із сіверським, тоді як на позаминулому тижні - 7,87 кв км. Темпи просування противника там знижуються вже кілька тижнів поспіль.

На куп’янському напрямку у Харківській області просування ворога минулого тижня не фіксувалося, але і звільнення нових територій на мапі також не вказане.

Більше ніде просування противника на минулому тижні, за даними DeepState, не фіксувалися.

"Сіра зона" невизначеного контролю минулого тижня на гуляйпільському напрямку збільшилась на 31,52 кв км, на покровському та добропільському – на 10,3 кв км, натомість на часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках на сході та півночі Донецької області вона знизилася на 39,61 кв км, на лиманському – на 2,53 кв км.

Також "сіра зона" зросла на запорізькому напрямку (на 15,42 кв км) та вовчанському (на 4,89 кв км), де окупанти не збільшили на тижні площу сталого контролю.

Сукупно площа "сірої зони" збільшилась за минулий тиждень на 19,99 кв км, тоді як на позаминулому зменшилась на 25,17 кв км.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 21,95 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 2,86 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 11,8 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 3,6 кв. км.

Як повідомлялося, в останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня. У листопаді темпи просування ворога різко зросли внаслідок активного просування противника в напрямку Гуляйполя, але потім знову знизилися. Загалом у листопаді поточного року ворог окупував 505 кв км української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні.