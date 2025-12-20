Інтерфакс-Україна
Події
11:15 20.12.2025

Ворог окупував за добу 12,6 кв.км на двох напрямках – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог просунувся у місті Сіверськ та біля с. Дронівка Сіверської міської громади у Бахмутському районі Донецької області, а також поблизу с. Вишневе Покровської селищної громади у Синельниківському районі Дніпропетровської області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Дронівки, Вишневого та у Сіверську", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

При цьому місто Сіверськ позначено на картах DeepState як майже повністю окуповане, частина західного передмістя розташоване у "сірій" зоні.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 суботи повідомляється, що на слов’янському напрямку, у "районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки, противник сім разів атакував позиції наших військ".

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на слов’янському напрямку у Донецький області збільшилась на 7,85 км. кв., в той час як площа "сірої" зони зменшилася на 6,28 км. кв. У Дніпропетровській області, на олександрівському напрямку ворог збільшив площу окупованої території на 4,76 км. кв. за рахунок зменшення "сірої" зони.

Загалом ворог окупував за добу 12,6 км. кв. у двох областях.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 11,8 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 3,6 кв. км.

