Інтерфакс-Україна
Події
17:25 10.12.2025

Ворог просунувся на слов'янському та покровському напрямках – DeepState

2 хв читати
Ворог просунувся на слов'янському та покровському напрямках – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог просунувся біля міста Сіверськ у Бахмутському районі, у Мирнограді та поблизу Покровська у Покровському району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська", - йдеться у повідомленні у Телеграмі станом на 16:00 середи.

Згідно з картами проєкту, весь Мирноград та логістичні підходи до нього нині оточені "сірою" зоні.

Згідно з зведенням Генерального штабу ЗСУ на той же час, повідомлялось про зіткнення на покровському напрямку.

"На покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки", - написано у зведенні у телеграм-каналі Генштабу.

В той же час, про бої у Сіверську у денному зведенні Генштабу не повідомляється, про боєзіткнення у цьому місті повідомлялось у зведенні станом на 8:00 середи.

"На слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки", - йдеться у рановому зведенні.

Згідно з мапами проєкту DeepState, площа територій під контролем окупантів на слов’янському напрямку зросла на 2,2 км кв, в той час як площа "сірої" зони збільшилась на 3,94 км кв. На покровському напрямку площа територій, загарбної армією РФ, зросла на 35,12 км кв, в той час як площа "сірої" зони зменшилась на 26,39 км кв.

Загальна площа окупованої території Донеччини зросла на 37,32 км кв.

Раніше повідомлялось, що минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13,2 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 0,1 кв. км., свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Теги: #просування_ворога #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:41 10.12.2025
Темпи просування окупантів у 2025 році зросли на 22% порівняно з 2024-м, але їх ресурси не безмежні, – ISW

Темпи просування окупантів у 2025 році зросли на 22% порівняно з 2024-м, але їх ресурси не безмежні, – ISW

16:25 08.12.2025
Темпи просування ворога минулого тижня різко впали під Гуляйполем, але зросли на Харківщині – DeepState

Темпи просування ворога минулого тижня різко впали під Гуляйполем, але зросли на Харківщині – DeepState

14:35 07.12.2025
Ворог просунувся у Донецькій та у Запорізькій областях - DeepState

Ворог просунувся у Донецькій та у Запорізькій областях - DeepState

13:33 07.12.2025
30 ОМБр повідомила про підрив дамби у Привіллі на Донеччині для зупинки просування ворога

30 ОМБр повідомила про підрив дамби у Привіллі на Донеччині для зупинки просування ворога

14:16 05.12.2025
Окупанти захопили майже 12 кв. км в районі Сіверська за добу, на інших напрямках не просувалися - DeepState

Окупанти захопили майже 12 кв. км в районі Сіверська за добу, на інших напрямках не просувалися - DeepState

11:55 19.11.2025
Окупанти поновили наступ на Гуляйполе та Костянтинівку, захопивши до 10 кв. км, під Міловим зросла "сіра зона" - DeepState

Окупанти поновили наступ на Гуляйполе та Костянтинівку, захопивши до 10 кв. км, під Міловим зросла "сіра зона" - DeepState

15:35 17.11.2025
Темпи просування ворога на минулому тижні зросли на 66%, під Гуляйполем окуповано 81 кв. км – DeepState

Темпи просування ворога на минулому тижні зросли на 66%, під Гуляйполем окуповано 81 кв. км – DeepState

10:10 13.11.2025
Сили оборони відкинули ворога на Донеччині, окупанти мають успіх на Запоріжжі – DeepState

Сили оборони відкинули ворога на Донеччині, окупанти мають успіх на Запоріжжі – DeepState

14:49 10.11.2025
Окупанти захопили 19 кв км за добу на чотирьох напрямках, "сіра зона" зросла на 30 кв км - DeepState

Окупанти захопили 19 кв км за добу на чотирьох напрямках, "сіра зона" зросла на 30 кв км - DeepState

13:44 10.11.2025
Загальні темпи просування ворога минулого тижня зросли на 43% переважно за рахунок півночі Донеччини та Мілового – DeepState

Загальні темпи просування ворога минулого тижня зросли на 43% переважно за рахунок півночі Донеччини та Мілового – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України

Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном

Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

ОСТАННЄ

"Укренерго" продовжить застосування обмежень е/е в усіх регіонах у четвер

Раді пропонують гармонізувати режим праці водіїв з нормами ЄС та запровадити смарт-тахографи

Мирний житель загинув на Херсонщині через російський обстріл

Мерц, Макрон і Стармер обговорили з Трампом ситуацію в Україні

Австрійський суд остаточно відхилив запит США на екстрадицію Фірташа – ЗМІ

Через російський удар у Херсоні поранені п’ятеро місцевих жителів

Центр радіотехнологій просить Міноборони врегулювати обіг трофеїв

В Тернополі ідентифікували тіла загиблої 4-річної дитини і її матері

США і Норвегія надали Україні дві мобільні радіологічні лабораторії - ДСНС

Коломойський повідомив про спробу замаху на Міндіча в Ізраїлі - ТСН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА