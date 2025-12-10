Ворог просунувся на слов'янському та покровському напрямках – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог просунувся біля міста Сіверськ у Бахмутському районі, у Мирнограді та поблизу Покровська у Покровському району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська", - йдеться у повідомленні у Телеграмі станом на 16:00 середи.

Згідно з картами проєкту, весь Мирноград та логістичні підходи до нього нині оточені "сірою" зоні.

Згідно з зведенням Генерального штабу ЗСУ на той же час, повідомлялось про зіткнення на покровському напрямку.

"На покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки", - написано у зведенні у телеграм-каналі Генштабу.

В той же час, про бої у Сіверську у денному зведенні Генштабу не повідомляється, про боєзіткнення у цьому місті повідомлялось у зведенні станом на 8:00 середи.

"На слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки", - йдеться у рановому зведенні.

Згідно з мапами проєкту DeepState, площа територій під контролем окупантів на слов’янському напрямку зросла на 2,2 км кв, в той час як площа "сірої" зони збільшилась на 3,94 км кв. На покровському напрямку площа територій, загарбної армією РФ, зросла на 35,12 км кв, в той час як площа "сірої" зони зменшилась на 26,39 км кв.

Загальна площа окупованої території Донеччини зросла на 37,32 км кв.

Раніше повідомлялось, що минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13,2 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 0,1 кв. км., свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.