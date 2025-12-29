Темпи просування окупантів на тижні суттєво уповільнились, переважно за рахунок сіверського напрямку – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 95,51 кв км протягом минулого тижня з 22 по 29 грудня, що суттєво менше (на 28%), ніж позаминулого тижня, коли ворог суттєво просунувся на сіверському напрямку та зайняв рекордні 153,66 кв км.

Як свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState, темпи просування ворога на минулому тижні приблизно відповідають середнім темпам просування у першій половині грудня та у листопаді.

Зокрема, на часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках разом узятих на сході та півночі Донецької області ворог захопив за тиждень 12,51 кв км, тоді як позаминулого - 103,12 кв км лише на одному сіверському напрямку. І хоча про зупинку просування окупантів на півночі Донецької області не йдеться, темпи зараз набагато нижчі тих, що були на початку місяця.

На гуляйпільскому на новопавлівському напрямках на сході Запорізької та Дніпропетровської областей темпи просування ворога майже не змінилися - противник захопив там за тиждень 28,78 кв км (на позаминулому 31,51 кв км). Подібна ситуація на лиманському напрямку на півночі Донецької області, сусідньому із сіверським, де ворог захопив за тиждень 4,35 кв км (на позаминулому 4,14 кв км), але раніше темпи просування противника там знижувались кілька тижнів поспіль.

На покровському напрямку на заході Донецької області окупанти захопили 24,36 кв км за минулий тиждень, тоді як за позаминулий - 14,89 кв км, але все одно суттєво менше, ніж на початку грудня.

При цьому на минулому тижні окупанти поновили просування на сумському напрямку, захопивши там 21,84 кв км (у тому числі 3,98 кв км на новому плацдармі в районі села Грабовське), чого не фіксувалося з початку жовтня. Але ці події мали місце на початку минулого тижня і наразі просування противника там зупинене.

Також на 2,71 кв км противник просунувся на вовчанському напрямку у Харківській області і на 0,96 кв км – на харківському напрямку в районі селища Мілове, де просування не фіксувалися з початку грудня.

"Сіра зона" невизначеного контролю минулого тижня на гуляйпільському та новопавлівському напрямках збільшилась на 4,71 кв км, але суттєвіше (на 21,56 кв км) зросла на запорізькому напрямку в районі колишнього Каховського водосховища, де площа сталого контролю ворога не зростала.

Натомість на покровському та добропільському напрямках "сіра зона" зменшилась на 12,78 кв км, на часовоярському, костянтинівському та сіверському напрямках на сході та півночі Донецької області - на 2,27 кв км, на сумському – на 4,15 кв км.

На лиманському напрямку "сіра зона" зросла на 6,74 кв км, куп'янському і харківському – на 0,06 кв км (майже не змінилась), на вовчанському – на 0,12 кв км.

Сукупно площа "сірої зони" збільшилась за минулий тиждень на 13,99 кв км, тоді як на позаминулому - на 19,99 кв км.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13,64 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 2 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 21,95 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому щодоби на 2,86 кв. км.

Як повідомлялося, в останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10-11 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня. У листопаді темпи просування ворога різко зросли внаслідок активного просування противника в напрямку Гуляйполя, але потім знову знизилися до 13-14 кв км, і в середині грудня знов різко зросли внаслідок активного просування противника в напрямку Сіверська.