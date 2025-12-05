Окупанти захопили майже 12 кв. км в районі Сіверська за добу, на інших напрямках не просувалися - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти активізувалися в районі міста Сіверськ Бахмутського району Донецької області та минулої доби просунулися на сіверському та сусідньому лиманському напрямку в районі сіл Виїмка та Ямпіль, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Ямполя, Сіверська та Виїмки", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту в п’ятницю.

Про окупацію певних населених пукнтів не йдеться.

Згідно з мапами DeepState, окупанти збільшили площу контролю на сіверському напрямку, де розташовані сам Сіверськ та Виїмка, на 11,53 кв км із збільшенням "сірої зони" невизначеного контролю ще на 4,25 кв км, а на лиманському напрямку, де розташований Ямпіль, - на 0,27 кв км прии тому, що "сіра зона" зменшилася на 2,25 кв км.

Також "сіна зона" зросла на 6,25 кв км на новопавлівському напрямку північніше від Гуляйполя Запорізької області, де фіксувалася активність ворога у минулі тижні, але площа окупації з вівторка там не збільшується.

На інших ділянках фронту без змін.

Сумарно окупанти захопили за добу 11,8 кв км, "сіра зона" зросла на 12,75 кв км.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 2,5 кв. км.