09:43 23.12.2025

Ворог просунувся на Сумщині та Донеччині – DeepState

Ворог просунувся поблизу села Юнаківка Юнаківській сільської громади Сумського району Сумської області, та поблизу села Свято-Покровське Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області, повідомив у вівторок вранці OSINT-проєкт DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Юнаківки та Свято-Покровського", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі проєкту.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів у Сумській області зросла на 4,47 кв. км, у той час як площа "сірої" зони збільшилась на 1,66 кв. км.

У Донецькій області, на слов'янському напрямку, ворог збільшив площу окупованої території на 3,38 кв. км, втім, площа "сірої" зони зменшилася на 1,51 кв. км.

Таким чином, площа території, що окупована ворогом, збільшилась за добу на 7,85 км кв.

Раніше повідомлялось, що в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 21,95 км кв. щодоби, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

 

Теги: #війна #deepstate

