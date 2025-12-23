Росіяни атакували Україну більш ніж 650 дронами і понад трьома десятками ракет – Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA

Армія РФ завдала масований російський удар по Україні, передусім по енергетиці та по цивільній інфраструктурі, задіявши більш ніж 650 дронів та понад три десятки ракет, заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок вранці.

"Станом на зараз на більшій частині території України зберігається режим повітряних тривог. Але все ж залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків удару. На жаль, є втрати. На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина – російський дрон влучив у житловий будинок. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він у телегарм-каналі.

Президент зазначив, що під ударом уже були щонайменше 13 областей країни.

"Загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет вдалося збити. Детальна інформація від Повітряних сил буде пізніше – коли надійдуть усі звіти. Втім, були й влучання. Ремонтні бригади, енергетики вже працюють, щоб забезпечити нормальне життя людей, наших міст і громад", - наголосив він.

За словами Зеленського, що такий удар напередодні свят означає, що світ недостатньо тисне на Росію задля досягнення миру.

"Цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і у свята – Україна захищає життя людей. ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання – все це процеси, які не йдуть на вихідні. Треба бути відданими захисту життя, щоб нарешті досягти миру", - зауважив президент.

Очільник Української держави подякував всім, хто допомагає Україні. "Дякую кожному лідеру, кожному політику, хто сьогодні не мовчатиме й засуджуватиме Росію за скоєне", - додав Зеленський.