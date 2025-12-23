Інтерфакс-Україна
Події
10:05 23.12.2025

У Київі уже 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки - КМВА

1 хв читати

Відомо про п’ятьох постраждалих у Києві через російській повітряний удар, одну людину ушпиталено у тяжкому стані.

Як повідомив начальник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграм, відомо про 5 постраждалих.

У свою чергу відділ комунікації поліції Києва повідомляє, що серед постраждалих 16-річна дівчина. "З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан тяжкий", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та лікарі.

 

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

Внаслідок російської нічної атаки на Житомирщині загинула дитина - ОВА

Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

Зеленський попросив депутатів і уряд підготувати пропозиції по визначенню нових підходів до святкових днів

Зеленський очікує завтра зранку доповідь від Умєрова та Гнатова щодо підготовлених документів з представниками Трампа

ОСТАННЄ

В ГУР розповіли про головні чинники успіху операції на куп’янському напрямку

Фінансування науки на 2026р значно збільшилося, але цього все ще недостатньо - заступник міністра освіти Курбатов

Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

Міжнародна коаліція з науки та інновацій для України об’єднує уже 14 країн, Єврокомісію та ряд міжнародних організацій

Внаслідок російської нічної атаки на Житомирщині загинула дитина - ОВА

Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині – ОВА

На Чернігівщині ворог поцілив по енергооб'єкту у Новгород-Сіверському - влада

Ворог просунувся на Сумщині та Донеччині – DeepState

В Києві вже троє постраждалих від російської атаки, серед них дитина – КМВА

"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА