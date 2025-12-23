У Київі уже 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки - КМВА

Відомо про п’ятьох постраждалих у Києві через російській повітряний удар, одну людину ушпиталено у тяжкому стані.

Як повідомив начальник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграм, відомо про 5 постраждалих.

У свою чергу відділ комунікації поліції Києва повідомляє, що серед постраждалих 16-річна дівчина. "З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан тяжкий", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та лікарі.