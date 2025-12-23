Фінансування науки на 2026р значно збільшилося, але цього все ще недостатньо - заступник міністра освіти Курбатов

Фото: Міністерство освіти і науки України

Фінансування науки на 2026 рік значно збільшилося, але це все ще менше, ніж потребує система, заявляє заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов.

"Це значно більше, ніж в цьому році, це плюс 41% до рівня цього року, але це все ще менше, ніж потребує система. Тому що ВВП на науку в країні у нас приблизно 0,4%. Нам ще потрібно рости для сталого розвитку", - сказав Курбатов в ефірі національного телемарафону у вівторок, відповідаючи на питання про фінансування науки у 2026 році.

Він повідомив, в наступному році почне впроваджуватися модель базового фінансування університетів і наукових установ за результатами державної атестації, а з 2027 року заплановано перевести на таку формульну модель всю наукову сферу.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 298,8 млрд грн фінансування Міністерства освіти і науки України. Зокрема, 19, 9 млрд грн буде направлено на науку, з яких майже 3 млрд грн - на базове фінансування університетів і наукових установ за результатами державної атестації; 998 млн грн - на дослідницькі центри передового досвіду; 100 млн грн - на новий конкурс прикладних розробок у партнерстві з бізнесом; 300 млн грн - на конкурсні дослідження.