ДТЕК: Усі оселі Києва зову підключені до енергосистеми

У Києві всі оселі, що залишались без світла після масованої атаки, знову підключені до енергосистеми, проте на лівому березі, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення, повідомила пресслужба енергокомпанії ДТЕК.

Як зазначається у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у понеділок увечері, у Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки.

"На лівому березі, а також в Голосіївському та Печерському районах - екстрені відключення. Оселі мають 3-5 годин зі світлом і 7-12 – без", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

У компанії також звернулися до містян: "Просимо киян, у яких зараз є світло, користуватися ним ощадливо й вмикати потужні прилади по черзі. Це допомагає тримати систему стабільною".

Як повідомлялося, в усьому Києві приблизно після 12:00 понеділка були запроваджені графіки аварійних відключень е/е. До цього, за даними ДТЕК, вони після атаки 9 січня діяли на лівому березі, в частинах Печерського та Голосіївського районів столиці.