Без тепла у Києві майже 800 будинків - Кличко

Без теплопостачання у Києві наразі майже 800 будинків, зокрема, в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів, повідомив мер Віталій Кличко.

"Без тепла в столиці залишаються ще майже 800 будинків. Зокрема, в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів. В інші подачу теплоносія відновили", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Кличко нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

"Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Удень, і вночі працюють й енергетики. Бо ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною. Комунальники й енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", - зазначив мер.