Інтерфакс-Україна
Події
07:42 23.12.2025

Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

1 хв читати
Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення електроенергії в кількох регіонах України, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - сказано в телеграмі.

Відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Теги: #аварійні_відключення #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:48 22.12.2025
Єврокомісія завершила логістичну операцію з передачі Україні теплової електростанції з Литви

Єврокомісія завершила логістичну операцію з передачі Україні теплової електростанції з Литви

13:56 22.12.2025
Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

15:59 20.12.2025
Португалія може розмістити свої сили в Україні і брати участь в миротворчих місіях, але сьогодні це ще не передбачено, - прем'єр

Португалія може розмістити свої сили в Україні і брати участь в миротворчих місіях, але сьогодні це ще не передбачено, - прем'єр

15:51 20.12.2025
Україна обговорювала з США питання безпеки проведення виборів, вони знають, як нам допомогти, - Зеленський

Україна обговорювала з США питання безпеки проведення виборів, вони знають, як нам допомогти, - Зеленський

15:40 20.12.2025
Україна та Португалія підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів – Зеленський

Україна та Португалія підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів – Зеленський

18:23 19.12.2025
В Мінінформації Сербії вибачилися перед Україною за заяву очільника відомства про "платню територіями"

В Мінінформації Сербії вибачилися перед Україною за заяву очільника відомства про "платню територіями"

17:25 19.12.2025
Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем – Міноборони

Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем – Міноборони

15:30 19.12.2025
Польща завжди бере участь в перемовинах щодо підтримки України — Зеленський

Польща завжди бере участь в перемовинах щодо підтримки України — Зеленський

15:03 19.12.2025
Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи – Зеленський

Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи – Зеленський

14:44 19.12.2025
Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

ВАЖЛИВЕ

Зеленський попросив депутатів і уряд підготувати пропозиції по визначенню нових підходів до святкових днів

Зеленський очікує завтра зранку доповідь від Умєрова та Гнатова щодо підготовлених документів з представниками Трампа

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський спростував інформацію про зміну міністра закордонних справ

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни вкотре вдарили по Одещині, зафіксовані численні пошкодження інфраструктури

На Рівненщині є пошкодження житла внаслідок масованої російської атаки – ОВА

Ворожі уламки впали біля житлового будинку в Києві, є пошкодження - мер

Шестеро постраждалих, серед них двоє дітей, внаслідок нічної атаки на Житомирщині

Ворог атакував Херсонщину: Дев'ятеро постраждалих

Польща підняла винищувачі на тлі російської атаки по Україні

Окупанти за добу втратили 1 199 особи та 113 од. спецтехніки - Генштаб

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пунктів Запорізької області

23 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА