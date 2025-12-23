Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

07:42 23.12.2025
Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення електроенергії в кількох регіонах України, повідомляє НЕК "Укренерго".
"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - сказано в телеграмі.
Відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.