Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення електроенергії в кількох регіонах України, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - сказано в телеграмі.

Відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.