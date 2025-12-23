Україна перейде на 2-річний циклу створення підручників і впроваджуватиме їх доставку від видавництв до шкіл - Міносвіти

У 2026 році Україна перейде на дворічний цикл створення підручників і продовжить впровадження моделі доставки підручників від видавництв безпосередньо до шкіл, повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

"Цього року ми опробували новий підхід доставки підручників. Всі попередні роки підручники міністерством доставлялися не до закладів освіти, а до обласних баз, і звідти вже вони розвозилися до шкіл… Була різна ситуація, і діти в школах могли в різний період отримати свої підручники. В цьому році ми опробували новий підхід, коли підручник доставляється до закладу освіти видавництвом напряму. Опробували на 30% накладу, а це більше 2 млн підручників. І ви бачите результат з точки зору оцінки цього механізму… Заклади зазначили задоволеність таким інструментом", - сказала Кузьмичова на прес-конференції в Києві у вівторок.

Зокрема, за її словами, 90% закладів освіти, які опробовували нову модель, зазначили, що перехід на таку модель є бажаним у 2026 році.

"Чим ми і будемо рухатися у наступний період. Але тут важливо зафіксувати, що досягнення 2025 року - це апробація цього підходу", - наголосила заступниця міністра.

Також, згідно з представленими на прес-конференції матеріалами, в наступному році Україна перейде на дворічний цикл створення підручників замість 1-річного.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що всі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня. Але станом на 15 вересня, понад 10% від запланованих підручників ще досі не були доставлені до шкіл.

18 вересня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, як і минулого року, визнав незадовільною роботу Міносвіти в частині забезпечення шкіл підручниками, а також визнав, що новий механізм доставки підручників потребує термінового доопрацювання.

25 вересня заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова повідомила, що видавництва, які невчасно доставили підручники в школи, заплатять мільйони штрафних санкцій. За її словами, якщо підручники не доставлять до кінця вересня, то з 1 жовтня штрафні санкції буде подвоєно. Також вона висловила сподівання, що питання з доставкою підручників буде закрито до кінця вересня.

14 листопада, згідно даних дашборду Інституту освітньої аналітики Міносвіти, 100% від запланованих підручників були доставлені до шкіл.