Людина загинула від атаки російського дрона у Херсоні – прокуратура

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, повідомили у Херсонській окружній прокуратурі.

"За даними слідства, 22 грудня 2025 року близько 21:00 військові рф скинули вибухівку з безпілотного літального апарата на одну з вулиць міста Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік, який перебував поблизу під’їзду багатоквартирного будинку", - йдеться у повідомленні відомства у Телеграмі.

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для належної фіксації та документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.