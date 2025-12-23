Інтерфакс-Україна
Події
11:06 23.12.2025

Людина загинула від атаки російського дрона у Херсоні – прокуратура

1 хв читати

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, повідомили у Херсонській окружній прокуратурі.

"За даними слідства, 22 грудня 2025 року близько 21:00 військові рф скинули вибухівку з безпілотного літального апарата на одну з вулиць міста Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік, який перебував поблизу під’їзду багатоквартирного будинку", - йдеться у повідомленні відомства у Телеграмі.

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для належної фіксації та документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

 

Теги: #обстріли #херсон #загибель #прокуратура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 23.12.2025
Повітряні сили: Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації

Повітряні сили: Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації

11:09 23.12.2025
РФ атакувала ТЕС "ДТЕК", внаслідок чого вони зазнали пошкоджень

РФ атакувала ТЕС "ДТЕК", внаслідок чого вони зазнали пошкоджень

10:53 23.12.2025
АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

10:32 23.12.2025
Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

10:27 23.12.2025
Росіяни атакували Україну більш ніж 650 дронами і понад трьома десятками ракет – Зеленський

Росіяни атакували Україну більш ніж 650 дронами і понад трьома десятками ракет – Зеленський

10:11 23.12.2025
Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

09:56 23.12.2025
Внаслідок російської нічної атаки на Житомирщині загинула дитина - ОВА

Внаслідок російської нічної атаки на Житомирщині загинула дитина - ОВА

09:51 23.12.2025
Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині – ОВА

Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині – ОВА

09:23 23.12.2025
В Києві вже троє постраждалих від російської атаки, серед них дитина – КМВА

В Києві вже троє постраждалих від російської атаки, серед них дитина – КМВА

08:40 23.12.2025
Ворог атакував Херсонщину: Дев'ятеро постраждалих

Ворог атакував Херсонщину: Дев'ятеро постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації

Росіяни атакували Україну більш ніж 650 дронами і понад трьома десятками ракет – Зеленський

Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

Внаслідок російської нічної атаки на Житомирщині загинула дитина - ОВА

Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

ОСТАННЄ

УЧХ надавав допомогу постраждалим на Житомирщині після російської атаки БпЛА

В Україні запускають міжнародний проєкт зі збереження біорізноманіття Карпат

Україна перейде на 2-річний циклу створення підручників і впроваджуватиме їх доставку від видавництв до шкіл - Міносвіти

Українська мова зміцнила свої позиції в соцмережах у 2025р - мовний омбудсмен

В ГУР розповіли про головні чинники успіху операції на куп’янському напрямку

Фінансування науки на 2026р значно збільшилося, але цього все ще недостатньо - заступник міністра освіти Курбатов

У Київі уже 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки - КМВА

Міжнародна коаліція з науки та інновацій для України об’єднує уже 14 країн, Єврокомісію та ряд міжнародних організацій

На Чернігівщині ворог поцілив по енергооб'єкту у Новгород-Сіверському - влада

Ворог просунувся на Сумщині та Донеччині – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА