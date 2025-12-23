Міжнародна коаліція з науки та інновацій для України об’єднує уже 14 країн, Єврокомісію та ряд міжнародних організацій

Міжнародна коаліція з науки, досліджень та інновацій для України продовжує розширюватися і об’єднує уже 14 країн, Європейську комісію та ряд міжнародних організацій, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Коаліція була започаткована для посилення міжнародної підтримки України у сфері науки, досліджень та інновацій, а також для координації зусиль партнерів у межах довгострокових програм співпраці. На сьогодні до Коаліції входять уряди 14 країн (Австрія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Україна, Хорватія, Швеція), Європейська комісія, а також міжнародні організації", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що серед міжнародних партнерів Коаліції: Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP); Національні академії наук, інженерії та медицини Сполучених Штатів Америки; Альянс німецьких наукових організацій; Фонд Саймонса; Expertise France в Україні; Європейська федерація академій наук і гуманітарних наук (ALLEA); Science Europe; RI Logistica.

"Також днями, для забезпечення прозорості та відкритого доступу до інформації про діяльність Коаліції запрацювала окрема сторінка на сайті European Commission. На ній представлено склад Коаліції, її цілі та ключові напрями співпраці", - розповіли у міністерстві.

Ознайомитися з переліком учасників Коаліції та актуальною інформацією можна за посиланням: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe/international-coalition-science-research-and-innovation-ukraine_en.

"Міністерство освіти і науки України продовжує роботу з міжнародними партнерами задля посилення ролі науки та інновацій у економічному зростанні та відновленні України та її інтеграції до Європейського дослідницького простору", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, офіційне оголошення про створення Міжнародної коаліції з підтримки науки, досліджень та інновацій в Україні відбулося у липні 2025 року під час Конференції з відновлення України у Римі (URC2025).

Участь у коаліції відкрита для широкого кола учасників, які підтримують розвиток наукової сфери України, зокрема: державних установ; міжнародних і міжурядових організацій; фондів досліджень, які беруть участь у спільному фінансуванні наукових програм або інших форм міжнародної співпраці; організацій, що представляють наукові установи, дослідницькі інфраструктури, національні академії наук або еквівалентні інституції; приватних компаній, що інвестують у благодійність та/або у сферу досліджень і розробок (R&D); неурядових організацій, які реалізують благодійні програми або проєкти у сфері досліджень і розробок; фондів, банків розвитку та інших фінансових установ, які сприяють інноваційній діяльності.