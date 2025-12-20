Інтерфакс-Україна
18:02 20.12.2025

США мають отримати стратегічну перемогу в зупинці Путіна, їм не треба шукати альтернативу - Зеленський

США можуть зупинити РФ і війну, і це має стати саме їх дипломатичною перемогою, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що така сила є у Сполучених Штатів і у президента Трампа. І я вважаю, що ми не повинні шукати альтернативу Сполученим Штатам. Або альтернативи всі під питанням, чи зможуть вони це зробити. Якщо чесно, я вважаю, що це повинно бути дипломатичною перемогою Сполучених Штатів, а не поразкою. І тому треба зупинити Путіна", - сказав Зеленський в коментарі журналістам у суботу, відповідаючи на запитання, що робитиме Україна, якщо США не зможуть переконати РФ припинити війну.

Президент України наголосив, що президент США Дональд Трамп "достатньо сильний, щоб це зробити".

"Хто ще? Напевно, представники Близького Сходу, але я вважаю, все одно Сполучені Штати мають більше шансів. Хто ще? Європа. Коаліція хоче. Це Європа плюс. Наші друзі з Канади та з Японії. Але вони в тій чи іншій якості за столом перемовин", - сказав він.

Також, за словами Зеленського, зупинити агресію РФ міг би КНР, але не має такого бажання. "І ще, напевно, Китай би міг, але ми точно не бачимо ніякого бажання від Китаю закінчити цю війну", - сказав він.

