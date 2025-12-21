Ворог просунувся поблизу Дронівки, Різниківки, Новоекономічного і Гуляйполя

Ворог просунувся поблизу кількох населених пунктів Донеччини та Запоріжжя, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Дронівки, Різниківки, Новоекономічного та Гуляйполя", – повідомляється в Телеграм-каналі проєкту.

Згідно з мапами DeepState: у Дронівці та Різниківці (Донецька обл., Бахмутський район) червона зона збільшилася на 3,78 км², сіра зона зросла на 4,89 км²; у Новоекономічному (Донецька обл., Покровський район) окупаційна зона зросла на 2,17 км², сіра зона зменшилася на 2,18 км²;

Натомість у Гуляйполі (Запорізька обл., Пологівський район) червона зона збільшилася на 9,49 км², сіра зона зменшилася на 0,96 км².

За добу окупаційна зона в цих населених пунктах сумарно зросла на 15,44 км², а невизначена "сіра зона" змінилася на +1,75 км².

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22969