Інтерфакс-Україна
Події
06:36 21.12.2025

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Різниківки, Новоекономічного і Гуляйполя

1 хв читати

Ворог просунувся поблизу кількох населених пунктів Донеччини та Запоріжжя, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Дронівки, Різниківки, Новоекономічного та Гуляйполя", – повідомляється в Телеграм-каналі проєкту.

Згідно з мапами DeepState: у Дронівці та Різниківці (Донецька обл., Бахмутський район) червона зона збільшилася на 3,78 км², сіра зона зросла на 4,89 км²; у Новоекономічному (Донецька обл., Покровський район) окупаційна зона зросла на 2,17 км², сіра зона зменшилася на 2,18 км²;

Натомість у Гуляйполі (Запорізька обл., Пологівський район) червона зона збільшилася на 9,49 км², сіра зона зменшилася на 0,96 км².

За добу окупаційна зона в цих населених пунктах сумарно зросла на 15,44 км², а невизначена "сіра зона" змінилася на +1,75 км².

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22969

Теги: #війна #території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:33 21.12.2025
Економіка РФ зіштовхнулася з труднощами, але Путін навряд чи змінить курс щодо війни в Україні — ЗМІ

Економіка РФ зіштовхнулася з труднощами, але Путін навряд чи змінить курс щодо війни в Україні — ЗМІ

03:33 21.12.2025
Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

01:36 21.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

18:55 20.12.2025
Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

18:02 20.12.2025
США мають отримати стратегічну перемогу в зупинці Путіна, їм не треба шукати альтернативу - Зеленський

США мають отримати стратегічну перемогу в зупинці Путіна, їм не треба шукати альтернативу - Зеленський

17:51 20.12.2025
Найважчими питаннями перемовин залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення – Зеленський

Найважчими питаннями перемовин залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення – Зеленський

11:03 19.12.2025
Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

10:31 19.12.2025
ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

06:45 19.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців - Генштаб

05:22 19.12.2025
Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

Америка пропонує тристоронню зустріч з Україною та РФ на рівні радників з безпеки – Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 69 од. спецтехніки - Генштаб

21 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Двоє індійських студентів загинули на фронті в Україні після примусової мобілізації з боку РФ - ЗМІ

Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

Путін робив ставку на Віткоффа як ключового переговорника з адміністрацією Трампа - ЗМІ

Берегова охорона США захопила нафтовий танкер в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели - ЗМІ

Евакуація мирних жителів триває у прикордонних громадах Сумщини - ОВА

Петиція до Кабміну про присвоєння звання "Народного артиста" посмертно солісту гурту ADAM Клименку набрала 25 тис. голосів

Видатки загального фонду держбюджету у листопаді-2025 зросли на 9,7% до листопада-2024 – Мінфін

Латвія вивчає досвід енергетичної стійкості України та передала захисникам 30 автомобілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА