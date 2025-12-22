Зеленський попросив депутатів і уряд підготувати пропозиції по визначенню нових підходів до святкових днів

Президент України Володимир Зеленський попросив голову Верховної Ради Руслана Стефанчука разом із депутатським корпусом, урядовцями і представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції по визначенню нових підходів до святкових днів.

"Сьогодні ми говорили з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Серед іншого я попросив Руслана разом з депутатським корпусом, також разом з урядовцями, з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції по визначенню нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він пояснив, що війна внесла багато змін щодо поганих календарних співпадінь.

"Коли дні трагедій припадають на дні професійних свят. Або коли в один день з радянських часів та перших років незалежності кілька зовсім різних професійних днів. Усе це варто впорядкувати", - зазначив президент.