Інтерфакс-Україна
Події
04:33 21.12.2025

Економіка РФ зіштовхнулася з труднощами, але Путін навряд чи змінить курс щодо війни в Україні — ЗМІ

1 хв читати

Російська економіка цього року відчуває посилення труднощів через неконтрольовану інфляцію, зростання бюджетного дефіциту — частково через масштабні військові витрати — та скорочення доходів від продажу нафти і газу, проте це навряд чи змусить Путіна шукати мирне врегулювання війни в Україні, повідомляє CNN.

"Якщо дивитися на саму економіку, це не стане тією останньою краплею, яка зламає верблюда. Це не катастрофа. Це керовано", — зазначено в повідомленні видання.

Аналітики відзначають, що Кремль може витримати поточний стан ще багато років, а Західні санкції не завдали достатньо шкоди енергетично орієнтованій економіці, щоб змінити плани Москви щодо війни.

"За даними Міжнародного валютного фонду, річна інфляція в Росії цього року становитиме 7,6%, знизившись із 9,5% у 2024 році. Водночас уряд підвищив податки, включно з ПДВ, та корпоративні податки, щоб фінансувати рекордні військові витрати. Росія також намагається замістити імпорт із Заходу, що призвело до розширення виробництва текстилю, взуття, харчових продуктів та базової електроніки", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.cnn.com/2025/12/20/business/russia-economy-struggling-ukraine-war-intl

Теги: #війна #думка #економіка #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:36 21.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

19:49 20.12.2025
Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

19:38 20.12.2025
Зеленський про нібито бажання РФ завершення війни: Знаєте як буває - хоче, але не може

Зеленський про нібито бажання РФ завершення війни: Знаєте як буває - хоче, але не може

18:02 20.12.2025
США мають отримати стратегічну перемогу в зупинці Путіна, їм не треба шукати альтернативу - Зеленський

США мають отримати стратегічну перемогу в зупинці Путіна, їм не треба шукати альтернативу - Зеленський

08:50 20.12.2025
Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

05:16 20.12.2025
У ЦПД спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами

У ЦПД спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами

11:03 19.12.2025
Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

10:31 19.12.2025
ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

06:45 19.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців - Генштаб

05:22 19.12.2025
Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

Америка пропонує тристоронню зустріч з Україною та РФ на рівні радників з безпеки – Зеленський

ОСТАННЄ

Двоє індійських студентів загинули на фронті в Україні після примусової мобілізації з боку РФ - ЗМІ

Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

Путін робив ставку на Віткоффа як ключового переговорника з адміністрацією Трампа - ЗМІ

Берегова охорона США захопила нафтовий танкер в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели - ЗМІ

Евакуація мирних жителів триває у прикордонних громадах Сумщини - ОВА

Петиція до Кабміну про присвоєння звання "Народного артиста" посмертно солісту гурту ADAM Клименку набрала 25 тис. голосів

Видатки загального фонду держбюджету у листопаді-2025 зросли на 9,7% до листопада-2024 – Мінфін

Латвія вивчає досвід енергетичної стійкості України та передала захисникам 30 автомобілів

Одна з загиблих внаслідок авіаудару по Ізюму працювала в поліції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА