Економіка РФ зіштовхнулася з труднощами, але Путін навряд чи змінить курс щодо війни в Україні — ЗМІ

Російська економіка цього року відчуває посилення труднощів через неконтрольовану інфляцію, зростання бюджетного дефіциту — частково через масштабні військові витрати — та скорочення доходів від продажу нафти і газу, проте це навряд чи змусить Путіна шукати мирне врегулювання війни в Україні, повідомляє CNN.

"Якщо дивитися на саму економіку, це не стане тією останньою краплею, яка зламає верблюда. Це не катастрофа. Це керовано", — зазначено в повідомленні видання.

Аналітики відзначають, що Кремль може витримати поточний стан ще багато років, а Західні санкції не завдали достатньо шкоди енергетично орієнтованій економіці, щоб змінити плани Москви щодо війни.

"За даними Міжнародного валютного фонду, річна інфляція в Росії цього року становитиме 7,6%, знизившись із 9,5% у 2024 році. Водночас уряд підвищив податки, включно з ПДВ, та корпоративні податки, щоб фінансувати рекордні військові витрати. Росія також намагається замістити імпорт із Заходу, що призвело до розширення виробництва текстилю, взуття, харчових продуктів та базової електроніки", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.cnn.com/2025/12/20/business/russia-economy-struggling-ukraine-war-intl