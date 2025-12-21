Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 200 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 17 авіаційних ударів, скинувши при цьому 46 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1779 дронів-камікадзе та здійснили 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32839