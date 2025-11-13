Інтерфакс-Україна
10:10 13.11.2025

Сили оборони відкинули ворога на Донеччині, окупанти мають успіх на Запоріжжі – DeepState

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони України відкинули ворога у селі Шахове Шахівської сільської громади Покровського р-ну Донецької обл., окупанти зайняли с. Рівнопілля та с. Яблукове Гуляйпільської міської громади Пологівського р-ну Запорізької обл., повідомляє у ніч на четвер OSINT-проєкт DeepState.

За повідомленням, окупаційна армія РФ просунулась біля Володимирівки Шахівської сільської громади та Котлиного Покровської міської громади Покровського р-ну Донецької обл. Також просування ворога відмічене біля Дачного Новопавлівської сільської громади Синельниківського району Дніпропетровської області.

Таким чином площа, підконтрольна окупантам, збільшилась на 17,4 кв. км.

Як повідомлялось, 12 листопада за добу окупанти збільшили площу контролю на 40,06 кв. км, що в кілька разів перевищує середні темпи просування ворога в Україні за останні місяці і стало найбільшим добовим показником у поточному році. "Сіра зона" натомість також зменшилась на рекордні 22,82 кв. км.

За даними DeepState, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,8 кв. км щодоби, що було на 43% більше, ніж позаминулого, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 6,9 кв. км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

