12:34 29.12.2025

Окупанти просунулися в Мирнограді, біля Гуляйполя та в Дніпропетровській області, за добу зайняли 26,79 кв. км – DeepState

Просування російських окупантів за минулу добу зафіксовані в місті Мирноград і біля сусіднього села Червоний Лиман Донецької області, поблизу села Філія Синельниківського району Дніпропетровської області та біля міста Гуляйполе Запорізької області.

"Ворог просунувся у Мирнограді, поблизу Червоного Лиману, Філії та Гуляйполя", - повідомляє OSINT-проєкт DeepState в понеділок в Телеграм.

Згідно з мапами проєкту, окупанти захопили за добу 3,01 кв км на покровському напрямку (Мирноград, Червоний Лиман) при скороченні "сірої зони" на 4,62 кв км, а на гуляйпільському та новопавлівському (Філія) напрямках - 23,78 кв км при скороченні там "сірої зони" на 11,77 кв км.

На 9,55 кв км збільшилась "сіра зона" також на запорізькому напрямку в районі Кам’янського вздовж берега колишнього Каховського водосховища, де площа окупації не збільшилась.

Сумарно площа контролю ворога зросла за добу на 26,79 кв км, "сіра зона" натомість зменшилась на 6,84 кв км.

Як повідомлялося, позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 21,95 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 2,86 кв. км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

