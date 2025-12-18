Інтерфакс-Україна
Події
11:26 18.12.2025

Окупанти захопили 15 кв. км на трьох напрямках за добу, зокрема в районі Покровська - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися за минулу добу в місті Покровськ Донецької області, а також в районі сусіднього села Рівне, села Званівка на південь від Сіверська Донецької області, а також села Дачне Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у п’ятницю.

"Ворог просунувся поблизу Званівки, Рівного, Дачного та у Покровську", - повідомляється в Телеграм-каналі проєкту.

При цьому про перехід певного населеного пункту під контроль ворога не йдеться. На мапах проєкту Дачне показане як окуповане, Рівне і Званівка – у "сірій зоні", Покровськ – частково окупований, частково – у "сірій зоні".

В Дніпропетровській області площа окупації за добу збільшилася на 1,77 кв км, "сіра зона" – ще на 1,57 кв км. На покровському напрямку площа окупації зросла на 6,74 кв км при зменшенні "сірої зони" на 1,65 кв км. На сіверському напрямку площа окупації зросла на 6,81 кв км прир зменшенні "сірої зони" на 1,72 кв км.

Крім того, "сіра зона" зросла на 6,75 кв км на запорізькому напрямку, де противник не збільшив площу сталого контролю.

За добу окупаційна зона таким чином зросла на 15,32 кв км, а невизначена "сіра зона" – ще на 4,95 кв км.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 11,8 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 3,6 кв. км.

Теги: #покровський #deepstate

