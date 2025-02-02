Інтерфакс-Україна
Події
04:27 02.02.2025

На покровському напрямку ЗСУ за минулий день ліквідували понад 150 окупантів – Генштаб

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На покровському напрямку ЗСУ за минулий день ліквідували понад 150 окупантів – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій, при цьому втратив понад 150 людей особового складу, повідомили у Генштабі Збройних сил України у вечірньому зведенні на 22.00 суботи, 1 лютого.

Найбільша активність російських окупантів, за даними Генштабу, була в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 151 та поранили 126 окупантів на даному напрямку; знищили гаубицю “Мста-Б”, РСЗВ БМ-21 “Град”, міномет, три автомобілі, три мотоцикли та два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - сказано у зведенні.

Крім того, на покровському напрямку ЗСУ завдали пошкоджень двом одиницям автомобільної техніки, двом самохідним гаубицям 2С19 “Мста-С” та ворожому танку.

 

Теги: #покровський #фронт #напрямок

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