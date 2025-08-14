Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується, Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що рішенням головнокомандувача Збройних сил України для посилення стійкості оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділено додаткові сили і засоби.

"Зокрема, у ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат. В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 російський окупант. Поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників", - наголосив речник.

Ковальов підкреслив, що військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності.

"Ситуація стабілізується", - зазначили у Генштабі.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у свою чергу стверджує, що ситуація "стабілізована" на Добропільському напрямку фронту.

"Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована. Завдяки героїчним зусиллям наших Сил оборони лінія фронту надійно тримається. Дякую всім, хто в цю скрутну мить виконав завдання на найскладнішій ділянці та показав приклад стійкості й професіоналізму", - написав Філашкін в Телеграм у четвер.

За його словами, обласна влада продовжує допомагати війську, підтримувати безпеку в громадах.

Як повідомлялося, в понеділок OSINT-проєкт DeepState повідомив про просування російських окупантів у напрямку Добропілля Покровського району Донецької області, зокрема, в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводять накопичення. Одночасно з цим, ворог продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Дніпро" повідомили, що російські окупанти намагаються просочуватися малими групами повз першу лінію українських позицій і інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є взяттям ворогом під контроль території.

Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок заявив, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на добропільському та покровському напрямках, зокрема, знищують малочисельні групи противника та диверсантів, які проникли там в низку населених пунктів. "Рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон", - наголошується в повідомленні.

Агентство Франс Прес повідомило, проаналізувавши окремі повідомлення американського Інституту вивчення війни (ISW), що російські війська в результаті прориву станом на 12 серпня взяли за добу під контроль територію площею 110 кв км, чого не траплялося з кінця травня 2024 року, відзначивши, що їх звичайний темп просування в останні тижні був в середньому вшестеро нижчий.

Натомість ISW у своєму звіті про війну в Україні за 12 серпня повідомив, що хоча російські війська продовжили проникнення обмеженими диверсійно-розвідувальними групами в українські оборонні позиції на схід та північний схід від міста Добропілля Донецької області, але вони не змогли розгорнути підкріплення для утримання цього тактичного проникнення та зіткнуться з перешкодами в спробах зробити це. Також відзначається, що атака РФ в напрямку Добропілля відбулася після місяців підготовки та створення відповідних умов з використанням дронових атак у великих масштабах. В Інституті наголосили, що російська сторона намагається використати тактичне проникнення поблизу Добропілля, щоб вплинути на майбутню зустріч президента США Дональдта Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 12 серпня про вжиття заходів для виправлення ситуації на покровському напрямку фронту. Він зазначив, що найскладніша ситуація на фронті зараз на Краматорську-Добропіллі, де росіяни просунулися близько 10 км, задача цього просування до зустрічі Трампа з Путіним сформувати певний інформаційний простір, що ніби РФ просувається вперед. За словами президента, по всіх напрямках впродовж цього місяця росіяни будуть намагатися демонструвати якесь просування для того, щоб політично тиснути на Україну, прагнучі тих чи інших поступок.

13 серпня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що військова та інформаційна складова проникнення російських військ в тил української оборони в Донецькій області вже нівелюється перед запланованою на п'ятницю на Алясці зустріччю Трампа з Путіним.