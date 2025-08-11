Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

OSINT-проєкт DeepState повідомляє у понеділок про просування російських окупантів у напрямку Добропілля (Покровський р-н Донецької обл.).

"Наразі противник зміг за допомогою постійного тиску переважаючою кількістю піхоти здійснити просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводить накопичення для подальшого розвитку успіху... Також з Кучеревого Яру по посадках кацапи пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там", - йдеться у повідомленні проєкту у Телеграмі.

Як зазначили дослідники, одночасно з цим, ворог продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили", - зазначили в DeepState.

Як наголосили в проєкті, ворог обходить район Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів в цих околицях є місцевістю побудови, важких інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) з інженерними загородженнями та спорудженими позиціями, що може привести до падіння Добропілля.

"Для ворога вже є заздалегідь визначені кінцеві точки… сьогодні вони проводять реалізацію задуманого, пробуючи повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти. Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території... З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ", - резюмують у DeepState.