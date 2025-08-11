Інтерфакс-Україна
Події
20:02 11.08.2025

Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

2 хв читати

OSINT-проєкт DeepState повідомляє у понеділок про просування російських окупантів у напрямку Добропілля (Покровський р-н Донецької обл.).

"Наразі противник зміг за допомогою постійного тиску переважаючою кількістю піхоти здійснити просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводить накопичення для подальшого розвитку успіху... Також з Кучеревого Яру по посадках кацапи пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там", - йдеться у повідомленні проєкту у Телеграмі.

photo-2025-08-11-19-25-38

Як зазначили дослідники, одночасно з цим, ворог продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили", - зазначили в DeepState.

Як наголосили в проєкті, ворог обходить район Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів в цих околицях є місцевістю побудови, важких інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) з інженерними загородженнями та спорудженими позиціями, що може привести до падіння Добропілля.

"Для ворога вже є заздалегідь визначені кінцеві точки… сьогодні вони проводять реалізацію задуманого, пробуючи повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти. Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території... З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ", - резюмують у DeepState.

 

Теги: #війна #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 11.08.2025
Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

19:55 11.08.2025
Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

19:25 11.08.2025
Трамп: Спробуємо повернути частину окупованої території Україні

Трамп: Спробуємо повернути частину окупованої території Україні

17:12 11.08.2025
Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

15:58 11.08.2025
Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

13:37 11.08.2025
РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

09:53 11.08.2025
Росіяни окупували село Затишок в Покровському районі, просунулися на деяких ділянках фронту - DeepState

Росіяни окупували село Затишок в Покровському районі, просунулися на деяких ділянках фронту - DeepState

08:22 11.08.2025
Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

23:27 10.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

13:27 10.08.2025
Пасажиропотік через кордон встановив новий рекорд для воєнного часу

Пасажиропотік через кордон встановив новий рекорд для воєнного часу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

ОСТАННЄ

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23, контузію отримала дитина

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для потреб бойових підрозділів ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА