Інтерфакс-Україна
Події
23:45 11.08.2025

Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

1 хв читати

Противник продовжує активно застосовувати різні прийоми і способи ведення бойових дій, використовуючи чисельну перевагу та зазнаючи значних втрат особового складу. Російські окупанти намагаються просочуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.

"Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", — зазначають в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) Дніпро у телеграм-каналі.

Незважаючи на складність ситуації та високий рівень інтенсивності боїв у цьому регіоні, українські військові докладають максимальних зусиль для швидкого знищення прорвалися ворожих груп.

Як повідомлялося, раніше OSINT-проєкт DeepState повідомляв у понеділок про просування російських окупантів у напрямку Добропілля (Покровський р-н Донецької обл.).
"Наразі противник зміг за допомогою постійного тиску переважаючою кількістю піхоти здійснити просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводить накопичення для подальшого розвитку успіху... Також з Кучеревого Яру по посадках кацапи пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там", - йдеться у повідомленні проєкту у Телеграмі.

Джерело: https://t.me/Khortytsky_wind/15485

Теги: #війна #добропілля #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:04 12.08.2025
Сили оборони України звільнили Степне та Новокостянтинівку в Сумській області — Генштаб

Сили оборони України звільнили Степне та Новокостянтинівку в Сумській області — Генштаб

20:33 11.08.2025
Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

20:02 11.08.2025
Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

19:55 11.08.2025
Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

19:25 11.08.2025
Трамп: Спробуємо повернути частину окупованої території Україні

Трамп: Спробуємо повернути частину окупованої території Україні

17:12 11.08.2025
Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

15:58 11.08.2025
Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

13:37 11.08.2025
РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

08:22 11.08.2025
Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

23:27 10.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

ОСТАННЄ

Саратовський НПЗ "Роснефти" зупинив прийом нафти після атаки дрона — ЗМІ

В Алясці відбудеться мітинг проти візиту Путіна

Єрмак обговорив із Рубіо координацію позицій напередодні важливих дипломатичних кроків

Трамп продовжив відстрочку дії мит на китайські товари ще на 90 днів - ЗМІ

У Куп’янську поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БпЛА

"Укрзалізниця" фіксує попит 5-8 пасажирів на одне місце на найпопулярніших напрямках у піковий сезон

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Трамп оголосив про відправлення до Вашингтона Національної гвардії США

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА