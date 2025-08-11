Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

Противник продовжує активно застосовувати різні прийоми і способи ведення бойових дій, використовуючи чисельну перевагу та зазнаючи значних втрат особового складу. Російські окупанти намагаються просочуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.

"Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", — зазначають в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) Дніпро у телеграм-каналі.

Незважаючи на складність ситуації та високий рівень інтенсивності боїв у цьому регіоні, українські військові докладають максимальних зусиль для швидкого знищення прорвалися ворожих груп.

Як повідомлялося, раніше OSINT-проєкт DeepState повідомляв у понеділок про просування російських окупантів у напрямку Добропілля (Покровський р-н Донецької обл.).

"Наразі противник зміг за допомогою постійного тиску переважаючою кількістю піхоти здійснити просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводить накопичення для подальшого розвитку успіху... Також з Кучеревого Яру по посадках кацапи пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там", - йдеться у повідомленні проєкту у Телеграмі.

