Інтерфакс-Україна
Події
13:26 05.07.2025

Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника

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Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

На Південнослобожанському напрямку Сили оборони протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів, близько десятка боїв точаться щодня й надалі, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський у суботу.

"Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника. Присвятив два дні роботі в підрозділах на Харківщині. Працюю разом із командувачем Об’єднаних сил — командувачем ОСУВ "Хортиця" генерал-майором Михайлом Драпатим. Тут, на Південнослобожанському напрямку, наші воїни протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв точаться щодня й надалі", - йдеться у повідомленні у Телеграмі після робочої поїздки.

Головком обговорив із командуванням підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України шляхи посилення стійкості оборони та з’ясував першочергові потреби та запити військових.

"Росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників", - резюмував Сирський.

Теги: #бої #сирський #напрямок

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