Підозрюваному в отриманні хабарів за голосування нардепу Кісєлю обрали запобіжний захід - ЗМІ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував заставу як запобіжний захід для народного депутата України Юрія Кісєля (фракція "Слуга народу").

Як передає "Суспільне", нардеп особисто повідомив про це кореспондентці видання після засідання. Водночас він не назвав суму застави.

Адвокат Кісєля зазначив, що сторона захисту буде подавати на апеляцію.

Раніше пресслужба НАБУ повідомляла, що Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України", - йшлося у повідомленні у Телеграм-каналі НАБУ.