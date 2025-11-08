Суд обрав Рибянському запобіжний захід: утримання під вартою або заставу понад 13 млн грн – ЗМІ

Суд обрав затриманому на Рівненщині начальнику відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрію Рибянському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 60 діб із альтернативою застави у розмірі понад 13 млн грн, повідомляє у суботу Суспільне з посиланнями на джерела у прокуратурі.

Як повідомлялось, 7 листопада, затриманого на Рівненщині начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрія Рибянського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн.

За даними слідства, речові докази у вигляді грошових коштів на суму еквівалентну 13,3 млн грн правоохоронець замість передачі до банківської установи залишив у службовому кабінеті, після чого перестав виходити на роботу і зник разом із грошима.

Через три дні - 6 листопада - працівники ДБР та поліції встановили місце перебування чоловіка: він переховувався в лісі на Рівненщині, де облаштував тимчасове житло.

"Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі", - інформують у Бюро.

Раніше поліція Києва повідомила про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрія Рибянського, а потім і про його затримання на Рівненщині.