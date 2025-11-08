Інтерфакс-Україна
Події
15:57 08.11.2025

Суд обрав Рибянському запобіжний захід: утримання під вартою або заставу понад 13 млн грн – ЗМІ

1 хв читати
Суд обрав Рибянському запобіжний захід: утримання під вартою або заставу понад 13 млн грн – ЗМІ

Суд обрав затриманому на Рівненщині начальнику відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрію Рибянському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 60 діб із альтернативою застави у розмірі понад 13 млн грн, повідомляє у суботу Суспільне з посиланнями на джерела у прокуратурі.

Як повідомлялось, 7 листопада, затриманого на Рівненщині начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрія Рибянського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн.

За даними слідства, речові докази у вигляді грошових коштів на суму еквівалентну 13,3 млн грн правоохоронець замість передачі до банківської установи залишив у службовому кабінеті, після чого перестав виходити на роботу і зник разом із грошима.

Через три дні - 6 листопада - працівники ДБР та поліції встановили місце перебування чоловіка: він переховувався в лісі на Рівненщині, де облаштував тимчасове житло.

"Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі", - інформують у Бюро.

Раніше поліція Києва повідомила про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрія Рибянського, а потім і про його затримання на Рівненщині.

Теги: #запобіжний_захід #рибянський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:41 07.11.2025
Затриманого столичного поліцейського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн

Затриманого столичного поліцейського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн

18:06 06.11.2025
Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

17:07 31.10.2025
Чиновникам в Одесі обрали домашні арешти та арешти з можливістю застави у справі про загибель людей у негоду

Чиновникам в Одесі обрали домашні арешти та арешти з можливістю застави у справі про загибель людей у негоду

14:58 20.10.2025
САП оскаржить зменшення застави ексзаступнику голови Верховного суду

САП оскаржить зменшення застави ексзаступнику голови Верховного суду

16:23 09.10.2025
Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на особисте зобов'язання - ЗМІ

Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на особисте зобов'язання - ЗМІ

15:32 18.09.2025
Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, який переховується за кордоном

Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, який переховується за кордоном

12:16 27.06.2025
Чернишов на суді: жодна земельна ділянка не втрачена і не могла бути втрачена

Чернишов на суді: жодна земельна ділянка не втрачена і не могла бути втрачена

11:44 27.06.2025
Захист просить ВАКС відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу Чернишову

Захист просить ВАКС відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу Чернишову

09:46 27.06.2025
Чернишов перед початком суду: Чудовий робочий настрій, готовий допомагати слідству

Чернишов перед початком суду: Чудовий робочий настрій, готовий допомагати слідству

09:32 27.06.2025
Захист просив ВАКС обирати запобіжний захід Чернишову в закритому режимі, суд відмовив

Захист просив ВАКС обирати запобіжний захід Чернишову в закритому режимі, суд відмовив

ВАЖЛИВЕ

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, причина - збій в роботі бази даних

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

ОСТАННЄ

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими напередодні

Рух поїздів та оформлення пасажирів у залізничних ПП на кордоні України відбувається у штатному режимі – ДПСУ

В Тернополі з вікна обласного ТЦК випав чоловік

Окупанти просунулися за добу в напрямку Костянтинівки та біля Покровська, захопили майже 15 кв. км – DeepState

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

П'ятеро людей постраждали внаслідок російського обстрілу на Київщині

Держмитслужба попередила про тимчасову зупинку оформлення громадян та ТЗ на ПП України

Зеленський: Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок

Синоптики попереджають про сильний туман на Лівобережжі, Прикарпатті та в Карпатах у неділю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА