Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

Співробітники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали на Рівненщині розшукуваного начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрія Рибянського, який не вийшов на службу та знаходився не на зв’язку.

"Внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського. Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії", - йдеться в повідомленні поліції Києва в телеграм-каналі в четвер.

Подальше розслідування проводитиме ДБР.

Як повідомлялося, Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

"Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів", - зазначають в поліції.

Пізніше радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян підтвердила, що зниклі кошти були у Рибянського.

"Можу підтвердити, що ДБР розслідує факт перевищення службових повноважень одним із керівників слідчого відділу Дарницького управління поліції. Йдеться про суму понад 16 мільйонів гривень", - заявила Сап’ян в ефірі телемарафону.

За її словами, більша частина грошей була в доларах. Наразі точну суму встановлюють слідчі.