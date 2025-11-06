Інтерфакс-Україна
Події
18:06 06.11.2025

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

Співробітники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали на Рівненщині розшукуваного начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрія Рибянського, який не вийшов на службу та знаходився не на зв’язку.

"Внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського. Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії", - йдеться в повідомленні поліції Києва в телеграм-каналі в четвер.

Подальше розслідування проводитиме ДБР.

Як повідомлялося, Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

"Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів", - зазначають в поліції.

Пізніше радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян підтвердила, що зниклі кошти були у Рибянського.

"Можу підтвердити, що ДБР розслідує факт перевищення службових повноважень одним із керівників слідчого відділу Дарницького управління поліції. Йдеться про суму понад 16 мільйонів гривень", - заявила Сап’ян в ефірі телемарафону.

За її словами, більша частина грошей була в доларах. Наразі точну суму встановлюють слідчі.

